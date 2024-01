Fiorentina-Inter 0-1 | il cuore viola non basta Segna Lautaro | Nico sbaglia dal dischetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Firenze, 28 gennaio 2024 - Lalotta, ci crede, mette l'alle corde fino ai secondi finali, ma alla fine al Franchi passano i nerazzurri. 1-0 il finale, deciso dal gol diMartinez nel primo tempo. Nella ripresa ennesimo errore dalper la. Stavolta è Gonzalez a farsi ipnotizzare da Sommer., le foto della partita La prima sorpresa arriva nel riscaldamento. Riccardo Sottil prova con i compagni ma non ce la fa. L'esterno era nella formazione ufficiale. Cambio in corsa, con Nzola che si è preparato in fretta e furia. Italiano se la gioca con Terracciano in porta. Faraoni, Quarta, Ranieri e Parisi in difesa. Arthur e Duncan in mezzo al campo. Ikoné, Beltran e Bonaventura (a sinistra) alle spalle di Nzola. ...