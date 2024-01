Fiorentina | è il giorno della verità per Ruben Vargas Ma non mancano le alternative

No, non è una fuoriserie italiana, potrà al massimo essere in futuro una fuoriserie polacca, ma Karol Borys , 17enne centrocampista... (calciomercato)

La sintesi è questa: un utente sottolinea che, al momento della concessione in favore del rigore della Fiorentina, il direttore di gara abbia avuto difficoltà a concederlo, andando al rallentatore ...Una delle figure retoriche più affascinanti della lingua italiana è certamente l`ossimoro. Si tratta di una tecnica letteraria in cui si accostano due termini.Accostato alla Juventus per il ritorno a Torino come colpo low cost dell'ultimo giorno di mercato, Federico Bernardeschi, centrocampista classe 1994 del Toronto FC, sarebbe un nome spendibile anche ...