Fiorentina battuta dall’Inter con un gol di Lautaro | 0-1 Nico sbaglia il rigore del pari Pagelle

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Niente da fare: nemmeno unè stato sufficiente allaper pareggiare una partita, alla fine difficile ma non impossibile. InveceGonzalez, rigorista principe, ha messo debolmente fra le braccia di Sommer il pallone della grande speranza: sì, laavrebbe potuto pareggiarla questa partita. Scendendo ugualmente al quinto posto, dietro l'Atalanta, ma almeno staccata di una sola lunghezza. L'Inter, invece, porta via la vittoria di misura e i tre punti che le permettono di scavalcare la Juve e di tornare in testa alla classifica L'articolo proviene da Firenze Post.

Avevano visto giusto i tifosi della curva Fiesole a non esaltarsi per questa Supercoppa: che la Fiorentina non ha saputo onorare. Simeone ha vinto ... ()

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Fiorentina Inter, Vincenzo Italiano ha analizzato così la sconfitta. RABBIA – «Deluso dal fatto che in partite come queste non riusciamo a trovare la ...La Fiorentina è stata battuta in casa dall'Inter, vittoriosa 1-0 con un gol di Lautaro Martínez. A dispetto del risultato negativo, la formazione viola ha avuto più occasioni per pareggiare ma non è ...Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo ...il problema è che chi va a battere deve essere convinto, lì è una situazione che diventa particolare. Serve ...