Fiorentina | al Franchi i volantini 'Commisso svegliati' | i tifosi vogliono un colpo dal mercato

(Di lunedì 29 gennaio 2024) In occasione della sfida contro l'Inter, poi persa non senza polemiche dalla, allo stadio Artemiodi Firenze sono stati...

ambiente infernale al Franchi in vista di Fiorentina-Inter . Sono già infatti oltre 30.000 i biglietti venduti per la partita tra i viola e i ... (sportface)

“Siamo alla vigilia di una partita importante, si riparte in campionato e lo facciamo con la consapevolezza della difficoltà di questo impegno, ... (sportface)

Firenze, 27 gennaio 2024 - Il tecnico della Fiorentina presenta la sfida di contro l'Inter. Un match difficile che segna la ripresa del percorso in ... (sport.quotidiano)

Firenze, 28 gennaio 2024 – Dopo dieci giorni dalla sfortunata notte di Riyad riprende il cammino della Fiorentina, ancora in piena corsa su tre ... (lanazione)

Con questo risultato l'Inter torna in vetta davanti alla Juventus, mentre la Fiorentina è quinta dietro all'Atalanta. Qui di seguito le 5 verità che ci ha lasciato il posticipo del Franchi. Dal ...Il bomber argentino ha sancito la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina, riportando i nerazzurri in testa alla classifica e con una partita ancora da recuperare. Si tratta del 19esimo gol del Toro ...Dopo il successo dell'Inter sulla Fiorentina, Tuttosport premia diversi nerazzurri sopra la sufficienza nelle pagelle post-Franchi. Sommer 7 Deve distendere gli addominali per riuscire ...