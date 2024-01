Finisce per errore in via Ferrante nella Movida casertana | pestato dal branco

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Caserta. Venuto a cena a Caserta con la fidanzata, a fine serata voleva tornarsene a casa e ha messo il navigatore, ma è finito pernelle trafficate e chiassose vie della, trovandosi di fronte un gruppo di giovani che non voleva spostarsi per farlo passare, e che al suo invito lo harompendogli il naso. L’episodio, denunciato ai carabinieri, è avvenutotarda serata di sabato, ed è stato rilanciato anche dal deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, secondo cui “è assurdo davvero quello che accade oggigiorno. Uno esce per passare una piacevole serata e poi si ritrova in ospedale. E questo non è neanche il peggio, perché altre volte si è arrivati alla tragedia. Tanta violenza brutale ed immotivata non ha proprio alcun senso, eppure è una realtà che sta prendendo sempre ...