Fine vita | la consigliera Elena Ostanel risponde a Bigon | “Mistifica la realtà | se fosse passata la legge nessuno avrebbe negato le cure palliative”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La lettera dellaveneta alla collega del Pd: “Come testimonia Stefano Gheller spesso quei rimedi non sono sufficienti per alleviare il dolore”

La consigliera dem Anna Maria Bigon , il cui voto ha contribuito ad affossare in Veneto la legge sul fine vita , non fa un passo indietro. «Con il ... (open.online)

"Per senso di responsabilità e per non acuire le polemiche interne, prendo atto della revoca - da vice segretaria Pd a Verona ndr. - e continuerò a ... (quotidiano)

Paolo – il nome è di fantasia – non ci ha neppure provato. Sapeva che quella strada sarebbe stata per lui l’ennesima battaglia sfiancante. Piuttosto ... (ilfattoquotidiano)

Quella che si combatte sul terreno dei valori postmaterialisti, come nel caso della mancata legge veneta sul fine vita, su cui la consigliera regionale Anna Maria Bigon si è astenuta, anziché uscire ...