Finalmente Schlein si è accorta che il Tg1 fa propaganda al governo ben arrivata

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Gennaro Sangiuliano e Giovanbattista Fazzolari sono giù ideologi della cosiddetta egemonia di destra. Ma il braccio operativo più importante è Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1. Giornalista mastino, un duro. Non un cronista politico – quelli spaccano il capelli in quattro – ma uno cresciuto tra i fondali della cronaca, tra carte di procure e voci dei servizi. Il Tg1 è la principale arma della costruzione della cosiddetta egemonia della destra meloniana (scriviamo sempre “cosiddetta” perché l’egemonia quella seria è un’altra cosa: qui siamo ancora nei confini della). Chiocci si perde un bel po’ di spettatori, quelli che proprio non se la bevono. Ogni mese nel comparativo con l’anno precedente il Tg1 perde: i numeri parlano chiaro, a gennaio è sotto di un punto alle 20 e di 2,6 alle 13,30. Forse Chiocci lo mette nel conto, anche se non è esattamente la ...