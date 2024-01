Film “Il Testimone” a Firenze | annullata la proiezione al teatro dell’Affratellamento

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gennaio 2024 – Il“Il” non sarà proiettato. Lo ha deciso ildiche spiega in una nota: “I membri del consiglio direttivo hanno deliberato all’unanimità di accogliere l’invito istituzionale, prima tra tutti la gentile esortazione del sindaco di, a rinunciare”. La decisione di proiettare l’opera di propaganda filorussa sulla guerra in Ucraina era stata presa su richiesta dell’associazioneRinasce. Le polemiche sulla programmazione deltuttavia avevano raggiunto anche l’amministrazione comunale fino al sindaco Dario Nardella che aveva denunciato “l’incitamento all’odio” del. Dura la reazione dell’associazione ...

Non sarà il Teatro dell'Affratellamento ad ospitare la proiezione del film russo 'Il testimone', lungometraggio sull'invasione dell'Ucraina, accusato di fare propaganda filo-putiniana. Dopo le ...