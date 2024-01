Festival di Sanremo | il 29 gennaio 1951 esordiva la storica competizione canora

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “Signore e Signori, benvenuti al Casinò diper un’eccezionale serata organizzata dalla Rai, una serata della canzone con l’orchestra di Cinico Angelini”. Con queste parole, il 29delprese il via la prima,edizione deldi. A fare gli onori di casa, Nunzio Filogamo, che tornerà anche i tre anni successivi. Sede del debutto, fu il Salone delle Feste del Casinò di. La costruzione dell’iconico Teatro Ariston, che ospiterà ladal 1977, iniziò soltanto nel 1953,. Contrariamente a quanto si possa pensare, l’esordio non fu semplice. I quotidiani dell’epoca dedicarono qualche trafiletto poco convinto alla notizia, certi che la kermesse non avrebbe ottenuto attenzione. ...

