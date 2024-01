Fermo in auto per la protesta degli agricoltori | viene colpito da malore e muore

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Un uomo è morto dopo essere stato colto da unmentre era in coda insulla strada statale 106 tra Botricello e Cropani Marina, nel Catanzarese, bloccata dallache va avanti ormai da otto giorni. Il 56enne era insieme alla figlia ed è deceduto durante il trasporto in ospedale. Scattato l’allarme sul posto è arrivato l’elisoccorso con un’equipe sanitaria che ha prestato i primi soccorsi che si sono, però, rivelati inutili. Il traffico è praticamente bloccato sulla statale 106 a Botricello, dove passano solo i mezzi di soccorso. Si inasprisce, a otto giorni dall’avvio dei primi presidi, laallevatori della fascia ionica catanzarese e crotonese che ...

Con il Fermo amministrativo in molti pensano che devono dire addio alla proprio auto . Non devi nemmeno pagare : la procedura completa. Quando viene ... (cityrumors)

Il Fermo amministrativo è un incubo per ogni automobilista, e non tutti sanno che non solo non si può circolare su un veicolo sottoposto al Fermo , ... (urbanpost)

Un uomo di 56 anni è morto in auto nel Catanzarese dopo essere stato colto da malore mentre era in coda con la sua auto per la protesta degli ... (today)

Un uomo è morto dopo essere stato colto da un malore mentre era in coda in auto sulla strada statale 106 tra Botricello e Cropani Marina, nel Catanzarese, bloccata dalla protesta degli agricoltori che ...Un ragazzo di 17 anni è morto, mentre il padre, di 46, e il cugino, di 24, sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 5 di stamane in località… Leggi ...In manette un 25enne ucraino residente in Italia, fermato dalla polizia cantonale e dal personale dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini Preso a Stabio con 17 chili di ...