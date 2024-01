Fermo amministrativo auto | si può circolare? Attenzione si rischia grosso

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Sono diversi gli interrogativi quando si parla disull’. In molti si chiedono se si può: tutte le info. Ilsu un veicolo rappresenta quell’atto mediante il quale lerità competenti vanno a bloccare il bene mobile del debitore come garanzia per il debito pendente. Ad emettere questa sanzione ci pensa l’Agenzia delle Entrate. Con ilsi– Credits: Ansa Foto – Cityrumors.itIlviene attivato quando si accumulano debiti esigibili, come nel caso di cartelle esattoriali non saldate entro 60 giorni. Questo provvedimento, noto anche come ...