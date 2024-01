Federico | Fiordaliso | Monia | Perla | Sergio o Stefano | cosa dicono i sondaggi

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il Grande Fratello questa sera (29 gennaio) tornerà con una nuova puntata che svelerà chi sarà il nuovo eliminato. Al televoto sono finite sei persone:Massaro,La Ferrera,Vatiero,D’Ottavi eMiele. Il meno votato sarà il nuovo eliminato. Isembrerebbero essere piuttosto chiari: ad avere la peggio potrebbe essereLa Ferrera. I concorrenti in Casa Anita Olivieri Beatrice LuzziMassaroGiuseppe Garibaldi Grecia Colmenares Greta Rossetti Letizia Petris Marco Maddaloni Massimiliano VarreseLa Ferrera Paolo MasellaVatiero Rosy ChinD’Ottavi...

Grande Fratello , Federico Massaro affronta uno sfogo confrontandosi con diversi inquilini: ecco per quale motivo Grande Fratello , il giovane ... (361magazine)

Lunedì 29 gennaio 2024 tornerà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento col Grande Fratello. Ad ormai oltre quattro mesi dall'inizio di questa edizioni molti telespettatori hanno ormai le idee chiare ...Nomination Grande Fratello, 6 gieffini a rischio eliminazione: La lista dei nominati per questa puntata si anima di ben sei componenti: Federico, Fiordaliso, Monia, Perla, Sergio e Stefano. Nel ...Monia, Sergio, Federico, Fiordaliso, Perla e Stefano sono i sei concorrenti che questa settimana rischiano di essere fatti fuori dal cast per volere del pubblico da casa. Al momento, il sondaggio ...