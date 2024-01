Fedeli e studenti del Liceo Majorana in ricordo di Sant’Artema

Leggi tutta la notizia su ilblogdigio

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Condivisione, preghiera e diffusione della cultura locale: é l’iniziativa messa in campo lo scorso 27 gennaio, presso la Parrocchia dia Monterusciello, in occasione dei festeggiamenti in onore di. Tantihanno partecipato alla celebrazione Eucaristica serale presieduta dal vescovo Mons. Carlo Villano. Al termine della celebrazione alcuni alunni delScientifico Ettore Il Blog di Giò.