Fedele non perdona il Napoli | il voto dopo il calciomercato di gennaio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ilinvernale sta per terminare, ma l’ex dirigente sportivo Enriconon sembra essere soddisfatto del mercato del. Il mercato diè quasi arrivato alla fine, la dirigenza partenopea sta lavorando assiduamente per portare in casadei giocatori in grado di rinforzare la squadra di Walter Mazzarri. Diversi gli acquisti ufficializzati dal club partenopeo, tra questi Pasquale Mazzocchi, Cyril Ngonge, Hamed Junior Traorè e Leander Dendoncker. Eppure, nonostante i numerosi giocatori in entrata, non tutti sembrano essere soddisfatti di questo, tra questi spicca il nome di Enrico. Enrico, le considerazioni sul mercato didelEnrico ...