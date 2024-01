Farmaci introvabili | ecco quali sono Non solo gli enzimi pancreatici | la lista si allunga «Anche i salvavita»

(Di lunedì 29 gennaio 2024) «Il farmaco non è più disponibile per cessata commercializzazione definitiva». Poche parole, ripetute a fianco di centinaia di prodotti, da diverse settimane ormai,...

Sos enzimi del pancreas . Lo lancia Fedez dal suo profilo Instagram con una serie di storie in cui ne denuncia la mancanza in tutta l’Italia del ... (quotidiano)

P articolarmente impegnato sul tema della salute pubblica, Fedez ha lanciato sui social un nuovo allarme. Questa volta il problema riguarda la carenza di un farmaco fondamentale per i pazienti che, co ...«Il farmaco non è più disponibile per cessata commercializzazione definitiva». Poche parole, ripetute a fianco di centinaia di prodotti, da diverse settimane ormai, segnalano la fine di una terapia ...Forniture lente e usi impropri: boom di medicine introvabili. Allarme enzimi pancreatici. Il caso degli anti-diabetici utilizzati per dimagrire ...