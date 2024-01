Fargo 5 | una storia criminale più “vera” che mai

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 29 gennaio 2024), pur essendo a tutti gli effetti un piccolo cult della tv moderna, è diventato col passare degli anni un prodotto estremamente particolare. Da una parte, perché Noah Hawley ha creato un universo talmente profondo da sublimare l’opera dei fratelli Coen; dall’altra, perché (almeno finora) ogni stagione di questa fiaba antologica del reale avrebbe potuto essere l’ultima, e invece non si è mai rivelata tale. L’amore di uno degli autori più abili e audaci del piccolo schermo per due dei registi più importanti del nostro tempo è cosa nota; eppure, non è affatto strano pensare acome a un’opera sempre meno replicabile di stagione in stagione. Sarà un caso, certo, eppure il quinto ciclo della fortunata serie FX è riuscito a farlo senza ridondanze. Le gelide nevi tornano ad avvolgere, torna l’eterna battaglia tra ordine e ...