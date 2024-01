Familiari di Massimiliano Varrese al veleno su Beatrice Luzzi e Monia La Ferrera

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La famiglia diha voluto prendere e sue difese in merito a quello che sta sucedendo nella casa del Grande Fratello, infatti la mamma, la zia e la sorella dell’attore hanno condiviso le loro opinioni su quanto è successo, prendendo di mira siacheLa. Ma andiamo per gradi e vediamo cosa hanno rivelato a FanPage.it ledi uno dei concorrenti più discussi di questa edizione del GF. Grande Fratello: forti ritiche suei suoi fans Le parenti dicertamente lo vedono come una vittima nel contesto del Grande Fratello, infatti, la zia diha aperto il dibattito commentando l’atteggiamento della “nemica” di suo nipote ...