Falsi contratti di affitto per ottenere una borsa di studio | la truffa da un milione di euro scoperta grazie ai controlli a campione

(Di lunedì 29 gennaio 2024)diperunadiall’università. Il meccanismo della, che ha permesso a oltre 300 studenti stranieri delle Università dell’Emilia-Romagna, diborse di, è stato scoperto dalla Guardia di finanza di Bologna. Undil’importo delle assegnazioni, in parte finanziate con risorse del Pnrr. Il sistema, ideato da cinque soggetti di origine asiatica, di cui tre ex studenti dell’Ateneo bolognese, prevedeva laficazione della documentazione che i connazionali appena iscritti ai corsi universitari dovevano allegare alle istanze peril sussidio economico da Er.Go, l’azienda regionale per il ...

Tuttavia, nella maggior parte dei casi sono stati rinvenuti falsi contratti di affitto ovvero l’inserimento dei nominativi degli studenti in atti di locazione già stipulati da ignari affittuari, al ...Tuttavia, nella maggior parte dei casi sono stati rinvenuti falsi contratti di affitto ovvero l’inserimento dei nominativi degli studenti in atti di locazione già stipulati da ignari affittuari, al ...attestazioni ISEE estere), in quanto disconosciute dallo stesso Consolato riportato nei documenti, ai falsi contratti di affitto, all’inserimento dei nominativi degli studenti in atti di locazione già ...