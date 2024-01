Faki frena sul Piano Mattei | “Pronti a discutere | ma non accettiamo imposizioni”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Una partnership basata su “libertà e vantaggi reciproci” che “non impone nulla” e che si traduca in “fatti”, perchè l’Africa “non si accontenta più di semplici promesse che spesso non vengono mantenute”. Tenendo presente che “noi non siamo mendicanti”. Così il presidente della Commissione dell’Unione africana, Moussa, ha illustrato la posizione del continente in apertura dei lavori del vertice Italia-Africa, prendendo la parola dopo la presentazione delda parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un, ha detto, che “l’Africa è pronta a”, ma “sul quale avremmo auspicato di essere consultati”. Ildel governo italiano per ora non convince il presidente della Commissione dell’Unione africana ...