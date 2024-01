F1 | Nuova Ferrari si chiamerà SF-24

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La presentazione è stata programmata per il 13 febbraio MARANELLO (MODENA) - "Anno nuovo, nome nuovo, stesso obiettivo. Pronti a dire ciao alla SF-24?". Laannuncia così, sui social, il nome della monoposto che Charles Leclerc e Carlos Sainz porteranno in pista nella prossima stagione. La pr

come sarà la nuova Ferrari? Il 13 febbraio la Rossa, che prenderà parte al Mondiale 2024 di F1, mostrerà le proprie forme e non manca la curiosità ... (oasport)

Sappiate però che, a partire dal 2024, tutte le nuove auto immatricolate in Europa dovranno avere una sorta di "scatola nera". Il valore medio di una Range Rover usata è sceso del 9% da maggio, ...La scuderia di Maranello ha annunciato le novità in vista del prossimo Mondiale che scatterà il 3 marzo in Bahrain: tutti i dettagli ...Il nome della Ferrari che scenderà in pista quest’anno nel campionato di Formula Uno sarà SF-24. Lo ha annunciato la scuderia di Maranello, con una nota sul sito e sui social. Il Cavallino rampante ...