F1 2024 | tutte le date di presentazione delle scuderie | ecco quando verranno svelate le nuove macchine

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La stagionedi Formula 1 è sempre più vicina. Nonostante manchino ancora tre settimane ai test prestagionali, la grande macchina del Circus ricomincia a muoversi dopo la sosta invernale e lo fa partendo dalle presentazionimonoposto. I dieci team in griglia hanno svelato lein cui riveleranno le livree per il, con la Haas ad aprire le danze il 2 febbraio, mentre la Red Bull chiuderà la fila il 15 febbraio. Grande curiosità per le due new entry della griglia: Stake, che prende il posto di Alfa Romeo nel box Sauber, e Visa Cash App RB, nuovo nome di quella che una volta era l’AlphaTauri. Ognisarà visibile attraverso i canali social dei team, che forniranno i link per seguirla in diretta o pubblicheranno le immaginilivree ...

Opinione degli esperti di Deidre HuysamenDietician - Dietetics and Clinical Nutrition Services · 7 years of experience · South AfricaI ravanelli, come tutte le verdure, non contribuiranno all'infiamma ...Questa piattaforma esclusiva è la casa di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Qui troverai tantissimi film, serie TV, docuserie e show in esclusiva e quindi disponibili in ...I social network abbandonano gli sforzi per monitorare i contenuti proprio alla vigilia di due cruciali elezioni, mentre fake news e deepfake diventano sempre più convincenti e facili da produrre: sti ...