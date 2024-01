Export poli tecnologia Lazio giù nel terzo trimestre | -18%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nel2023 l'deitecnologici laziali ha registrato un calo tendenziale del 18%. Nel dettaglio, il polo farmaceutico ha evidenziato una contrazione del 9,4% mentre è stato più intenso il rallentamento per il polo ICT (-25%). In frenata anche il polo aerospaziale dopo un primo semestre positivo. Nei primi nove mesi del 2023 le esportazioni deihi-tech della regione si sono attestate su valori pari a circa 10 miliardi di euro, in calo del 13,1% rispetto ai primi nove mesi del 2022. E' quanto risulta dal Monitor deiTecnologici delrealizzato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. Il polo farmaceutico laziale con un -9,4% nelconferma il rallentamento già osservato nei ...