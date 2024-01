Ex Ilva | licenziato via mail durante il corteo un lavoratore dell’indotto | i sindacati lo annunciano in diretta al megafono

Si sono dati appuntamento alle 7 davanti ai cancelli dell'ex Ilva di Taranto lavoratori e dirigenti ...sempre di più le aziende dell'appalto con conseguenti procedure di licenziamento collettivo per ...Il consigliere regionale: "Nelle prossime ore continuerò a sollecitare i miei referenti nazionali affinché adottino una decisione drastica per il bene del futuro di Taranto" ...TARANTO – Fim, Fiom, Uilm e Usb hanno organizzato per lunedì 29 gennaio «una manifestazione con concentramento davanti alla portineria imprese che proseguirà in corteo attorno al perimetro dello stab ...