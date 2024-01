Ex Ilva | la protesta dell' indotto | operai | sindacati e associazioni in corteo

Dalle 7 di oggi è in corso a Taranto la protesta comune dei lavoratori dell’indotto di Acciaierie d’Italia, sindacalisti, trasportatori, titolari delle imprese appaltatrici e rappresentanti di alcune ...C’è grande tensione a Taranto sul presente e il futuro dell’ex Ilva. La notizia del giorno è la richiesta di accesso immediato nel siderurgico che i commissari straordinari di Ilva in Amministrazione… ...TARANTO - Sindacati e associazioni datoriali scendono in piazza per far sentire forte la voce della protesta. Domani Taranto rischia la ...di messa in amministrazione straordinaria dell’ex Ilva. Una ...