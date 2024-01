Ex Ilva | azienda indotto licenzia via mail durante il corteo

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Imenti di una piccolasubappaltatrice dell’di Acciaierie d’Italia sono stati annunciati in diretta nel corso della protesta di oggi a Taranto dello stesso. Era infatti in corso ilpromosso dai sindacati Fim, Fiom, Uilm e Usb, al quale hanno aderito anche le associazioni di impresa Aigi, Casartigiani e Confapi, quando con i manifestanti poco distanti dalla direzione di stabilimento sulla statale per Bari, un delegato della Uilm ha impugnato il megafono e letto la comunicazione dimento giunta oggi ad uno dei lavoratori interessati. Ilmento decorre dal 31 gennaio. L’impresa in questione comunica che Acciaierie ha “interrotto drasticamente tutti i lavori di manutenzione al proprio interno”. Pertanto dice il ...