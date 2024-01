Evergrande | tribunale di Hong Kong ordina liquidazione del gruppo

Il tribunale di Hong Kong ha disposto l' ordine di liquidazione di Evergrande come risultato del mancato accordo con i principali creditori dopo che ... (quotidiano)

Il tribunale di Hong Kong ha disposto l' ordine di liquidazione di Evergrande come risultato del mancato accordo con i principali creditori dopo che ... (quotidiano)

dove il giudice Linda Chan Ching-fan ha sottolineato che il piano di ristrutturazione del debito di Evergrande mancava di progressi e che le attività della società erano insufficienti a coprire i suoi ...Dopo l'ordine di liquidazione del gruppo deciso dal tribunale i titoli Evergande sono stati sospesi alla Borsa di Hong Kong. Evergrande è stata sospesa dalle contrattazioni alla Borsa di Hong Kong ...A decretarlo è stato il tribunale di Hong Kong che ha ordinato la LIQUIDAZIONE di EVERGRANDE. Il -20% di oggi in borsa non cambia assolutamente nulla, il mercato di certo non è sorpreso dalla notizia, ...