Evergrande | ordine di liquidazione dal tribunale di Hong Kong per il colosso immobiliare 

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ildiha disposto l’didicome risultato del mancato accordo con i principali creditori dopo che la maratona negoziale del weekend si è conclusa con un nulla di fatto sulla ristrutturazione del debito offshore. La situazione diè una delle più grandi società della Cina, è in crisi da 2021 e il suo collasso ha causato importanti timori per un possibile crollo del settore immobiliare del Paese con inevitabili ricadute su tutta l’economia cinese, la quale si trovava già alle prese con un importante rallentamento.Attualmente ilcinese è schiacciato da una passività di circa 300 miliardi di dollari e ha ancora la possibilità ricorrere in appello. Oggi, ...

Dopo alcuni rinvii, il tribunale di Hong Kong ha disposto l'ordine di liquidazione della cinese Evergrande, il colosso immobiliare in default dal 2021, che aveva presentato istanza di fallimento negli ...MILANO – Il tribunale di Hong Kong ha chiesto la liquidazione del gruppo immobiliare più indebitato al mondo, Evergrande, ma i listini asiatici non hanno reagito con particolari scossoni, con ...