Eventi a Bologna di lunedì 29 gennaio 2024

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29- Una nuova settimana è appena iniziata, proponendo alcuni appuntamenti da non perdere. Alle 17.30, in Salaborsa, Ignazio Ingrao presenta il suo libro Cinque domande che agitano la Chiesa. Con l’autore, la ministra Anna Maria Bernini, il senatore Pier Ferdinando Casini, Alberto Melloni e l’arcivescovo Matteo Zuppi. Alle 18, alla Coop Ambasciatori, la presentazione del libro Un professore chiamato presidente, di Roberto Zaccaria. Intervengono Romano Prodi e Stefano Bonaga. Alle 20.30, al Teatro Auditorium Manzoni, i Solisti Aquilani incontrano Gilles Apap. Alle 21, Dardust è al Teatro EuropAuditorium per una tappa del tour Duality + Guests. Sul palco con lui, c’è Elisa. Sempre alle 21, il Duse ospita Il fu Mattia Pascal, di Giorgio Marchesi.