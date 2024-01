Europee | stallo al ' centro' | a fine febbraio iniziativa Magi per lista | ' farà chiarezza' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Non ci saranno annunci o decisioni. "Mancano pur sempre 5 mesi alle europee". Ma sarà l'occasione per "faree capire chi è interessato" a unaunitaria per le europee. Riccardoè al lavoro sull'organizzazione dell'assemblea sul futuro dell'Ue, primo passo verso la costituzione di unache riunisca l'area Renew italiana, in grado di superare la soglia del 4%. Sia Roma, probabilmente il 24 e 25ma ancora tutto è in via di definizione, spiega il segretario di Più Europa all'Adnkronos. Quello che però resta definito, per ora, è loal '' con veti incrociati al momento tutti ancora in campo. A partire dal 'mai più con Matteo Renzi' da parte di Carlo Calenda. Tutti e due hanno sottoscritto il Manifesto per gli Stati Uniti d'Europa, promosso da Bonino, ma Azione di alleanze con Iv, anche in unadi scopo per superare lo sbarramento, non ne vuol sentire parlare. E così se Iv ha già aderito all'di, ad Azione ci stanno "ragionando". Per Calenda sta a Più Europa decidere che fare: "Dipende molto da loro. Non faremo unaindistinta che accolga anche Iv perché noi abbiamo già dato e non sarebbe credibile per gli elettori".si tiene fuori. "Io non mi voglio interessare del Terzo Polo, non lo ero prima quando ancora esisteva, figuriamoci adesso... La nostra- dice- è aperta a tutti e vuole andare oltre a quella esperienza ormai defunta. Unadavvero europeista che si rivolga ad elettori progressisti e riformisti, delusi dal Pd, che pensano che l'Europa vada messa al. Si vota per le europee ma si parla solo delle questioni del tinello di casa nostra...". Del resto anche in Più Europa le posizioni sono diverse. Emma Bonino è ancora scottata dal voltafaccia di Calenda ai tempi delle politiche del '22. Federico Pizzarotti invece ha un conto aperto con Renzi. Intanto il manifesto di Bonino è stato sottoscritto, oltre che da Iv e Azione, anche da diverse personalità come Marco Bentivogli e Carlo Cottarelli. L'ex-senatore del Pd dovrebbe partecipare alla convention europeista di. Per Calenda, “potrebbe essere il frontman di una coalizione fra +Europa e Azione". Che escluda Renzi, ovviamente. Intanto oggi i due ex-Iv, Ettore Rosato e Elena Bonetti sono entrati in Azione. Calenda lo ha annunciato in una conferenza stampa: "Proporrò alla prossima assemblea di Azione la nomina di Elena Bonetti a vicepresidente con la delega alla costruzione di quello che sarà per noi il fatto fondamentale: dopo le europee dare vita a un grande partito con tutti i soggetti che non si riconoscono nel bipolarismo. Ettore Rosato sarà invece da subito, perché la nomina spetta a me, vicesegretario, con delega all'organizzazione e agli enti locali e si occuperà delle elezioni europee".