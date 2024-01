Europee | Renzi | ‘ci cancelleranno dai media | facciamoci sentire in rete’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo un problema con la comunicazione. Nessuno, dico nessuno, fa notare che le tasse sugli agricoltori sono aumentate per colpa del ministro e di sua cognata, la premier. E dunque dobbiamo attivare i nostri canali per fare tam tam. Per esempio: quando a nome di Italia viva, in Aula alla Camera, Maria Elena Boschi ha fatto alla Meloni l?elenco delle tasse che Giorgia ha aumentato (‘lei è la presidente delle tasse’) i giornali e i Tg ci hanno sostanzialmente ignorato. Ma il video di Meb, su Instagram, ha raggiunto quota 2 milioni di visualizzazioni. Molto di più ?purtroppo o per fortuna? di quelli che leggono i giornali. È solo un esempio di quello che ci attende da qui alle: cercheranno di cancellarci dai, dovremo farcicon la nostra rete. E sarà ancora più bello: più difficile, ma più bello. Avanti, conto su di voi”. Lo scrive sulla Enews Matteo. L'articolo CalcioWeb.