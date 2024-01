Europa digitale | il progetto educativo DIGI-ME

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di lunedì 29 gennaio 2024) coordinato dall’Università di Pavia finanziato con 4 milioni e 700mila euroFormazione e cooperazione per sviluppare una nuova generazione di leader capaci di padroneggiare gli strumentitali L’Agenzia Esecutiva Europea per la Salute e il(HADEA) ha finanziato, nell’ambito della chiamataTAL-2022-SKILLS-03, il-ME con un contributo totale di 4 milioni e 700mila euro. Ilè coordinato dall’Università di Pavia, in collaborazione con altri partner italiani: • Consiglio Nazionale delle Ricerche, • Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso SPA, • iGenius SPA, • Obloo S.R.L. • Lean Experience Factory SCARL, e due istituti di istruzione superiore europei, • Vaasan Yliopisto in Finlandia • l’Etablissement d’Enseignement Superieur ...