Etoile de Bessèges 2024 | il percorso e le tappe ai raggi X

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il grande ciclismo torna in Europa e si prepara ad affrontare il primo appuntamento di una stagione che si annuncia entusiasmante. Come ormai da tradizione è l’dead aprire i battenti. Siamo arrivati all’edizione numero 54 della breve corsa afrancese, con la prima frazione prevista per mercoledì 31 gennaio e la conclusione domenica 4 febbraio. Andiamo a scoprire ilche incoronerà il successore di Neilson Powless. BELLEGARDE – BELLEGARDE Si parte con una tappa da 160 chilometri e seicento metri, con partenza e arrivo sempre in quel di Bellegarde. Ilricalca esattamente la prima frazione delle ultime edizioni, senza particolari difficoltà altimetriche, se non lo strappo della Côte de la Tour. Un dente che dal gruppo dovrà essere affrontato per tre volte, l’ultima ...