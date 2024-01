Escursionista di 38 anni cade in un canalone in Appennino modenese | è morta in ospedale

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La donna era stata soccorsa e portata in elisoccorso al Maggiore di Bologna dove però è deceduta in seguito alle ferite riportate

Lo riporta la stampa locale. La vittima è una escursionista faentina di 38 anni. Domenica pomeriggio la donna era stata soccorsa sull'Appennino modenese dopo avere perso l'equilibrio, per cause ancora ...Kickboxing, è stata trovata morta in casa l’ex campionessa mondiale Miriam Francesca Vivarini, aveva 37 anni. La salma è rimasta per alcuni giorni a disposizione della magistratura che ha indagato ...Una sportiva e una escursionista esperta Giulia Maroni, ma una scivolata non le ha dato scampo: a deceduta a 37 anni nel pomeriggio di ieri nella zona di Pizzo dei Sassi Bianchi sul monte Libro Aperto ...