ESCLUSIVO – Intervista a Massimo De Solda | “Capello e Galbiati sono stati i miei maestri”

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Le parole diDeDeè stato uno dei migliori calciatori cresciuti nel grande settore giovanile del Milan, accanto a gente del calibro di Maldini e Costacurta. Da conterraneo (ci separano soltanto una manciata di chilometri),reDeè per me un grande privilegio. Il nome di questo mitico calciatore brindisino, dal glorioso passato rossonero, aveva sempre conquistato la mia curiosità. Lui, generoso e disponibile, mi racconta aneddoti e dettagli di una carriera ventennale.Dee gli anni al Milan Ci racconti i tuoi primi passi nel mondo del calcio? “La mia carriera è iniziata per caso, nel senso che ho giocato soltanto nei rioni di Brindisi e mai nel Brindisi Calcio. Poi ho ...