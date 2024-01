Errore di valutazione | la rivelazione dietro l' attacco conto militari Usa

Ci deve quindi essere un clamoroso errore di valutazione che non può essere consentito a un tecnico del suo calibro. Per aversi la responsabilità del magistrato per errore, devono sussistere le ...L'arbitro ha applicato male il regolamento e non si è accorto che avrebbe dovuto far ripetere un rigore: è la prima volta nei maggiori campionati di calcio europei ...Un errore nelle valutazioni delle domande per gli alloggi popolari porta a un ricorso e alla contestazione di un doppio incarico assegnato a una dirigente comunale. La famiglia penalizzata riceve una ...