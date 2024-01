Erba | concerto letterario nel nome di Antonio Ghislanzoni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il Quartetto sforzesco offre unpresso la sala mostre della Biblioteca comunale "Giuseppe Pontiggia" diin occasione del bicentenario dalla nascita di. L’appuntamento è per sabato 3 febbraio, alle 18 (ingresso libero) con Alessandro Bares e Claudia Monti (violini), Nicola Pietro Curioni (viola) e Claudio Frigerio (violoncello) Con la partecipazione del ballerino classico Leonardo Bares, membro stabile dell’Atlantic City Ballet (USA).è stato un letterato italiano nato a Lecco nel 1824. È noto soprattutto come librettista d'opera: il suo libretto più famoso è quello per l’Aida di Giuseppe Verdi, ma ne scrisse molti altri. Pubblicò anche brevi romanzi e racconti, di cui molti di argomento musicale. ...