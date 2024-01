Enzimi pancreatici | cosa sono e a cosa servono

No al fai-da-te ma consultare il medico curante che attiverà i canali per garantire la terapia agli assistiti. Aifa autorizza l’importazione del ... (corriere)

In Italia non si riescono più a trovare gli enzimi pancreatici, che risultano essere vitali per chi è stato operato al pancreas. A lancia re ... (news.robadadonne)

In Italia non si riescono più a trovare gli enzimi pancreatici, che risultano essere vitali per chi è stato operato al pancreas. A lancia re ... (news.robadadonne)

«Il farmaco non è più disponibile per cessata commercializzazione definitiva». Poche parole, ripetute a fianco di centinaia di prodotti, da diverse ... (ilmattino)

In relazione alla carenza di enzimi pancreatici, si precisa che la questione riguarda, nello specifico, il farmaco Creon. Si tratta di una situazione nota e indipendente dalle attività regolatorie di ...P articolarmente impegnato sul tema della salute pubblica, Fedez ha lanciato sui social un nuovo allarme. Questa volta il problema riguarda la carenza di un farmaco fondamentale per i pazienti che, co ...E anche se l’allarme lanciato in questi giorni dal cantante Fedez fa emergere la difficoltà a reperire gli enzimi pancreatici, in realtà l’elenco aggiornato ogni settimana sul sito dell’Aifa, ...