Entrambi i genitori sono alti 1 85m | ma quando nasce la loro bimba | i medici notano qualcosa che non va

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La ventitreenne Jaime Jenkins e il suo compagno, Jakob, non vedevano l’ora di dare il benvenuto al mondo alprimo figlio. Ma alla 12a settimana di gravidanza di Jaime, l’ecografia mostrò chenon andava. Le settimane successive furono dose e incerte. Iansiosi facevano progetti per il futuro, ma allo stesso tempo non sapevano cosa ci fosse di sbagliato nellafiglia non ancora nata. © Facebook/HelenaEstelleLangPoche settimane prima che Jaime partorisse, ile diedero una notizia difficile: i polmoni della sua bambina non si erano sviluppati completamente e il modo più sicuro di procedere era quello di interrompere la gravidanza. Ma Jamie non volle ascoltare. “Sentivo che scalciava e le avevamo già dato un nome. Non c’era modo di non ...