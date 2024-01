Energia | slancio low carbon Così rinnovabili e nucleare alimentano la transizione

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 gennaio 2024) È già l’era del futuro dell’, o i combustibili fossili continuano a dominare la scena? Gli attori di rilievo nel settore e i dati stanno dando una varietà di risposte. Negli scorsi mesi si sono fatti sentire l’Opec+ in generale e l’Arabia Saudita in particolare, specie alla Cop28, sostenendo i meriti e l’importanza degli idrocarburi nel breve e lungo termine – anche oltre l’orizzonte 2050. Ma non sono certo gli unici a puntare sulla sicurezza energetica che garantisce il sistema energetico “classico”, tanto inquinante quanto rodato. Pur avendo appena annunciato un taglio ai permessi per le nuove esportazioni di gas naturale (in ottica anche elettorale), l’amministrazione di Joe Biden ha rilasciato concessioni a briglia sciolta nel corso del suo mandato. Anzi, il peso specifico degli Usa – oggi il maggior produttore di petrolio al mondo – ha bilanciato i tagli ...