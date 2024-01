Energia rinnovabile Nasce la Comunità solidale | Aiutiamo chi ha bisogno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Sostenere i più vulnerabili attraverso unaenergetica: è questo l’obiettivo di "Solari Solidali" la primadinata a Baranzate. Nel Comune più multietnico d’Italia, in cui convivono 76 etnie diverse, dove quasi un quarto dei suoi 12 mila abitanti oggi si trova in condizioni di povertà materiale, lasi prende cura dei più fragili anche condividendo l’. Capofila del progetto è l’associazione La Rotonda. Grazie al sostegno di Banco dell’, Fondazione Aem e NextEnergy Foundation, sono in corso i lavori per l’installazione di un impianto fotovoltaico di circa 87 KWp sul tetto dello spazio InOltre. I pannelli garantiranno non solo un risparmio nei consumi energetici dell’associazione, ...