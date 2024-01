Elezioni | centrosinistra senza rotta | ’Sos’ avversario di Festa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiA poco più di cinque mesi esatti dall’importante appuntamento elettorale per la scelta del nuovo sindaco di Avellino, l’uscente Gianlucanon ha ancora sfidanti. Da un lato la coalizione di centrodestra, rinfrancata dalla conquista del Governo centrale, sta cercando di riassettarsi e crescere in un territorio che non gli hai mai regalato grosse conquiste. In queste settimane, ancor prima della celebrazione di alcuni congressi provinciali, da quello di Fratelli d’Italia a quello di Forza Italia, sono già stati buttato nella mischia alcuni nomi per la candidatura a sindaco. Resta quotato quello del giornalista Rino Genovese, che non è detto che alla fine- dinanzi alla difficoltà di una sintesi interna- possa decidere comunque di correre a capo di compagini civiche. Negli ultimi giorni si è fatto spazio anche il nome del giovane Lazzaro ...