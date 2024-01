Elezioni 2024 | gettone di presenza più alto a presidenti e scrutatori di seggio

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Caserta. Alle prossimecomunali, regionali ed europee, idie gliriceveranno un compenso piùrispetto al passato. Lo stabilisce il Decreto legge “Election Day”, approvato di recente dal Consiglio dei Ministri, che non solo ha fissato la data delle europee e alzato il numero di mandati per i sindaci dei piccoli Comuni che hanno tra 5 mila e 15 mila abitanti, ma ha anche stabilito un aumento per il personale dei seggi: 156 euro pere segretari e 195 euro per i. Il motivo, come ha spiegato il Ministro dell’interno Piantedosi, è legato al fatto che negli ultimi anni un numero sempre piùdi persone si è dimostrato disinteressato a svolgere questi ruoli, anche in considerazione ...