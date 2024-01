Electrolux | sciopero di almeno tre ore per turno a Porcia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Unoè in corso oggi tra i lavoratori dello stabilimentodi(Pordenone) che si astengono dal lavoro per 3 ore per ciascundi lavoro. Loe la sua durata cambiano a seconda dei reparti e dei carichi di lavoro. In alcuni reparti, ad esempio, stamani la produzione si è fermata per cinque ore. La protesta è stata indetta contro gli esuberi di 70 impiegati e quasi 100 operai, ora in contratto di solidarietà, decisi dalla proprietà nell'ambito di un piano di riorganizzazione a livello mondiale della multinazionale svedese. Oggi, intanto, alle 14.30 a Pordenone è previsto un tavolo fra sindacati e presidente della Regione Massimiliano Fedriga; potrebbe partecipare forse anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Aha sede il ...