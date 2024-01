Effetto Sinner in tv | ma il tennis resterà uno sport per abbonati

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Circoli, case private e anche il marciapiede di una strada purché con vista sulla vetrina di un bar o di un rivenditore di elettrodomestici. Con televisione accesa e collegamento garantito da Melbourne, Australia. Il trionfo di Jannikagli Australian Open, primo Slam maschile di un italiano 48 anni dopo Panatta a Parigi nel 1976, ha riportato l'orologio dell'italia televisiva indietro nel tempo, a quando la visione dei grandi eventi (non soloivi) era comunitaria per necessità oltre che per scelta. A spingere alla riunione in gruppo è stata la circostanza di un avvenimento storico coperto da esclusiva pay, senza possibilità di visione in chiaro. Warner Bros deteneva i diritti dello Slam australiano da trasmettere attraverso Discovery+ (streaming) o Euro(disponibile su diverse piattaforme). In chiaro, sul Nove, la ...