Ecobonus e bonus ristrutturazioni | al via la comunicazione dati per i lavori 2024

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La procedura per l’invio delle comunicazioni è stata appena resa operativa: i 90 giorni per chi ha già chiuso iquest’anno decorrono dal 26 gennaio

È operativo il portale aggiornato Enea per i bonus casa i dati degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori a partire dal 26 gennaio. È possibile trasmettere online al sito dell'Agenzia le pratiche relative agli interventi edilizi conclusi. Novanta giorni di tempo. In aiuto degli utenti c'è l'assistente virtuale Virgi.