Eccellenza Masi raggiunto su rigore allo scadere Salomone infrange il sogno 3 punti

(Di lunedì 29 gennaio 2024)torello 2 russi 2 : Campi, Valesani, Maneo, Molossi, Di Bari, Bellisi, Quarella (78’ Maione), Medi, Cazzadore, Grimandi (70’ Fregnani), Vanzini (91’ Salonia). All. Ricci. RUSSI: Sarini, Cobrescu, Crispino (80’ Manara), Bergamaschi, Bungaja, Gregorio, Savini, Pescatore (70’ Santomauro),, Marra (83’ Andreani), Saporetti. A disp. Palermo, Dradi, Gualandi, Bosi, Laghi, Ferunaj. Arbitro: D’Ovidio da Bologna. Reti: 24’ Molossi, 49’ Marra, 85’ Valesani, 93’(rig.). Note: ammoniti Savini, Di Bari, Gregorio, Quarella. È sfuggita nei minuti di recupero la vittoria per ilTorello Voghiera che, ieri, ha pareggiato per 2-2 contro il Russi. A risultare decisivo per l’esito dell’incontro, iltrasformato nel penultimo minuto di recupero daper ...