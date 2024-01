Eboli | sequestrata dalla Polizia discarica a cielo aperto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Un deturpamento del paesaggio. Ad, laMunicipale del luogo ha sequestrato, nei giorni scorsi, un’area di circa 900 metri quadri. Quest’ultima si è trasformata progressivamente in una gigantescaabusiva a, rendendo necessario e obbligatorio, l’intervento del corpo municipale, che si è occupato del sequestro in modo immediato. Nella zona sono stati accumulati rifiuti speciali ed anche pericolosi, tra cui toner di stampanti, pneumatici e materiale di risulta. L’area era situata all’interno di una proprietà privata in aperta campagna, in zona Epitaffio, ad. I proprietari sono stati denunciati perabusiva. I rifiuti provenivano dall’attività di svuota cantine, e pare venissero raccolti dai responsabili anche per ...