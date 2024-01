‘E’ sempre Cartabianca’ – Domani su Rete4 | dalle pensioni all’evasione fiscale | le proteste degli agricoltori | ed i problemi della Sanità

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 29 gennaio 2024), martedì 30 gennaio, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “ÈCartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer. Al centropuntata i principali temi di attualità politica ed economica con particolare attenzione allementre le, che da tempo agitano mezza Europa, cominciano a vedersi anche in Italia. Focus poi sullapiù centrale nel dibattito pubblico: è stata la materia principale del confronto in Parlamento tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein ma è anche una questione irrisolta per milioni di italiani che ogni giorno devono fare i conti con pronto soccorso ...