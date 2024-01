E se internazionalizzassimo il Mar Rosso? Il commento dell’ammiraglio Caffio

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Le grandi crisi – come quella del Marche sta danneggiando le economie di molti Stati a cominciare dal nostro – portano a riflettere sulle criticità che le hanno generate e sui possibili rimedi futuri. A titolo accademico lo facciamo qui con riguardo ad una ipotetica iniziativa internazionale dedicata allo status del bacino e dello Stretto di Bab el Mandeb. Non vogliamo ovviamente parlare dei tanti risvolti politico-diplomatici della situazione del Mare degli sforzi che la Comunità internazionale sta facendo per raffreddare la tensione. È innegabile comunque che il nocciolo della questione stia nella limitazione del fondamentale principio della libertà di navigazione. Lo ha detto anche il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua Risoluzione 2722 (2024) dedicata alla protezione armata del traffico mercantile: “Sottolineando ...