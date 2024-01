È partito il toto-Barcellona | Arteta e Tuchel costretti a negare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La notizia dell’addio aldi Xavi ha creato grande fermento, ma non solo in casa del Barca. È partita infatti la corsa per scoprire chi sarà il suo successore e sono usciti diversi nomi che hanno subito creato fastidi. Innanzitutto quello di Mikelallenatore dell’Arsenal, che ha pubblicamente smentito le voci di un suo addio alla Premier per sbarcare in Liga.ha negato di voler lasciare l’Arsenal «Sono ‘fake news’. Sono molto arrabbiato per queste voci. Non lascerò il club in estate. Non posso credere a quello che ho letto ieri. Bisogna stare più attenti quando si parla di argomenti che riguardano le persone. Sono nel posto giusto, con le persone giuste e come abbiamo detto molte volte, sono in un bel viaggio con questo club, con questi giocatori, con questo staff e con queste persone. Abbiamo ancora molto ...